Эксперты рассказали о простых правилах приготовления шашлыка на природе

В июне украинцев ждут два длинных выходных, поэтому многие поедут на долгожданные пикники на природе. Во-первых, карантин ослабили. Во-вторых, погода наконец стала располагать к пребыванию на природе. Поэтому эксперты с сайта Ульяны Супрун рассказали, как приготовить шашлык с минимальным вредом для здоровья.

Специалисты подчеркивают, что чрезмерное употребление красного мяса вредит здоровью. Однако шашлык запретить нельзя. А вот сделать его наименее вредным для здоровья можно.

Гриль или мангал нужно обязательно чистить. Копоть от предыдущих шашлыков, в которой содержатся канцерогены, способна испортить мясо и нанести вред здоровью. Нужно вовремя отправить ее на помойку.

Идеальное мясо для гриля – это нежирное мясо. При жарке жир будет капать на угли и выделять полициклические ароматические углеводороды. А это прямая дорога к онкологии поджелудочной железы, прямой кишки и молочной железы.

Маринуйте мясо с пряными травами. Для этого подойдут розмарин, орегано, черный перец и перец чили. Многие приправы полезны для организма человека. Основой маринада может быть томатный или лимонный сок, разбавленный яблочный уксус или соевый соус. Это намного вкуснее и полезнее майонеза. От масла тоже стоит отказаться.

Мясо или рыбу можно обернуть в фольгу. Так жир не будет стекать на дрова и блюдо впитает меньше копоти.

Каждый кусочек мяса нужно чередовать с овощами. И чем больше овощей, тем лучше. Для этих целей идеально подойдут помидоры, баклажаны, кабачки, кукуруза, грибы. Они станут гарниром к мясу. Идеальная порция шашлыка для взрослого человека – не более, чем середина ладони, иначе будет трудно переваривать. Остальную тарелку можно заполнить овощами.

Мясо не должно жариться на огне долго, но должно быть хорошо прожаренным. Во-первых, его можно порезать на достаточно мелкие кусочки, чтобы оно быстро, чтобы оно прожарилось. Во-вторых, можно предварительно приготовить мясо в микроволновке, а на природе только дожаривать.

Готовьте на разной температуре. Этого не просто достичь, но попробуйте жарить на невысокой температуре, чтобы пища не темнела и не подгорала, а затем добавьте жару. Так вы добьетесь желанной реакции Майяра - образования корочки.

Запивать шашлык лучше всего водой. На природе нам хочется пить, а алкоголь не сможет утолить жажду. Кроме того, алкоголь повысит риск травматизма или потоплены, и после его употребления нельзя сесть за руль. А вода поможет вам переварить пищу и никак не повредит.

Заботьтесь о гигиене. Перед тем, как прикасаться к мясу, нужно вымыть руки. Мясо нужно держать отдельно от других продуктов. Замаринованный шашлык нужно доставать из холодильника в последнюю очередь перед выходом на пикник. Овощи нужно накрывать, чтобы на них не сели мухи. Мойте руки дезинфектором перед тем, как брать еду или столовые приборы.

Возьмите одежду для переодевания. Под лучами солнца не стоит находиться без одежды. Это увеличивает риск ожогов, рака кожи и приводит к фотостарению. Во-вторых, дым пропитает одежду и кожу, что увеличит риск развития опухолей. Можно одеться в брюки и кофту в момент приготовления, а потом снять "наряд шефа".

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