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04 июня 2020, четверг, 05:50 48 Инфографика
Жизнь 2020-06-04T07:00:04+03:00
Українські Новини
Катастрофические изменения погоды и зной: Укргидрометцентр дал прогноз на 10 лет

Катастрофические изменения погоды и зной: Укргидрометцентр дал прогноз на 10 лет

Надежда Комендантова
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Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info

В то время, как лето началось с почти зимней погоды, когда во многих регионах выпал снег, град, а синоптики посоветовали доставать теплые куртки, уже в ближайшее время ситуация кардинально изменится. 

Об этом сообщил главный метеоролог страны, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, пишет Новое время. 

В частности, он рассказал о погоде на ближайшее время, а также, как будет меняться климат в Украине. Так, лето в Украине еще не наступило, несмотря на календарные сроки. "Но это все вопрос времени. Начиная с 4−5 июня в Украину придет настоящее лето, будет тепло (конечно, не без дождей, но температура повысится до летних норм, и все будет хорошо)", - сказал Кульбида.

В то же время, по его словам, сегодня можно уверенно заявлять о том, что сельхозкультуры (не озимая пшеница, а поздние культуры) — кукуруза, рапс и всевозможные другие — на сегодня в большинстве регионов обеспечены влагой на 100%, то есть до оптимального уровня. "И по этому поводу у нас есть очень оптимистичный прогноз с точки зрения будущей урожайности всех культур в Украине, несмотря на то, что многие говорили, что в Украине могут быть проблемы с выращиванием зерновых. Ничего подобного — все будет нормально, за исключением отдельных районов (например, юга Одесской области)", - сообщил синоптик.

В то же время, важно следить за тем, как меняются погодные процессы. А климат — это уже суммарный учет погодных процессов, которые происходят каждый день. "Мы следим и отслеживаем, делаем соответствующие выводы о том, как изменился климат в Украине. И это касается каждого месяца и каждого года. Мы можем сегодня говорить о том, что средняя годовая температура воздуха в Украине повышается даже быстрее, чем глобальная, которую показывают мировые метеорологические центры", - утвеждает метеоролог.

По его словам, наибольшее повышение температуры происходит именно в северных полярных регионах, и там оно просто катастрофическое. Далее на юг оно уменьшается. Но в Украине оно еще прослеживается, а уже в Средиземноморье, Балканах и т. д. — там эти изменения не очень значительны. Поэтому в Украине оно как раз очень сильно выражено, и это действительно беспокоит всех.

В ближайшие 10 лет, по словам Кульбиды, девять летних сезонов будут абсолютно теплыми, горячими и знойными. Относительно зим — аналогично. Какая-то одна зима может оказаться морозной и снежной, но это будет очень большое исключение. "Поэтому мы все должны быть готовы к тому, что у нас зимы будут малоснежные с повышенным, против нормы, температурным режимом, и соответствующим образом уже приспосабливаться", - заключил он.

Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Как сообщали Українськi Новини, засуха в Украине уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

Тем временем, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине с аномальной жарой и природными катаклизмами.

При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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