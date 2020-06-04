Главная ягода июня. В чем польза и вред черешни

Наступил июнь, и клубнику на прилавках магазинов начала теснить другая ягода – черешня. Ее сезон как раз начинается в июне и продлится до августа. Правда, в этом оду из-за заморозков ранней весной и дождей в мае урожай черешни хуже, чем в прошлом году, что отразилось на ценах. Тем не менее, черешню есть просто необходима, ведь это одна из полезнейших украинских ягод.

Разные сорта черешни бывают красными, розовыми, почти черными, желтыми, розовыми с одной стороны, круглыми, сердцевидными, крупными и мелкими. Каждый находит свой любимый сорт.

Как выбирать черешню

Хорошие ягоды плотные и упругие наощупь, без вмятин или мягких мест на кожице, с насыщенным цветом кожицы. Плодоножка должна быть зеленая: сухие плодоножки бывают только у лежалых и перезревших ягод. Запах должен быть свежим без признаков брожения. После того, как черешню купили, ее моют, освобождают от плодоножек и хранят в холодильнике.

Полезные свойства черешни

Для кровеносной системы. Ягода предупреждает соединения предупреждают образование тромбов и бляшек, помогает при малокровии. Большое количество калия полезно для страдающих гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для пищеварения. Черешня помогает при нарушениях ЖКХ, если пить черешневый сок или есть ее ягоды. Спелая хорошо вымытая черешня снимет боли в желудке, поможет легче переносить артрит, подагру, ревматизм. Простимулирует работу почек.

Для снижения веса. Черешня выводит из организма лишнюю воду, поэтому ее часто включают в состав разных диет. Это сладкая, но вполне диетическая ягода способствует мягкому и безопасному расщеплению жиров.

Для красоты и молодости. Черешня улучшает состояние кожи, потому что осуществляет быстрый вывод вредных шлаков из организма. Кожа становится привлекательней и выглядит моложе. При таких кожных заболеваниях, как угревая сыпь, экзема или псориаз, черешня способствует выздоровлению.

Некоторые ученые говорят, что черешня даже замедляет рост раковых клеток.

Кому черешня противопоказана

Главная категория людей, которым черешню нельзя – это больные диабетом. Сладость может спроецировать у них приступ. Чтобы наслаждаться черешней и быть в хорошем здравии нужно вести строгий учет углеводов.

Кроме того, в мире есть люди, у которых аллергия на черешню. Люди с индивидуальной непереносимостью знают об этом и отдают предпочтение другим ягодам. Кроме того, черешню нельзя тем, у кого спайки в кишечнике, язва, гастрит, повышенная кислотность и склонность к метаболизму.

Как есть черешню правильно

Большинство ягод, которые покупают каждый год, употребляют свежими. Черешню стоит есть небольшими порциями, чтобы не переесть. Кроме того, из черешни готовят компоты, джемы, варенья, цукаты, наливки, ее замораживают и сушат. Размороженную черешню или ягоды уже в виде варенья используют как начинку для пирогов, мороженного, тортов.

Обязательные требования к употреблению черешни – это мыть перед тем, как есть и приступать к лакомству только когда прошло 30 минут после еды.

Как сообщали Українські Новини, кубинка – необычно вкусная ягода и одновременно мощный аллерген. Но между сыпью и опасной аллергией есть разница.

Кроме того, на прилавках рынков появилась цветная капуста, которая помогает бороться со стрессом, и брокколи, которая снижает уровень сахара в крови и полезна для диабетиков.