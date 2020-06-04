подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 июня 2020, четверг, 06:15 177
Lifestyle 2020-06-04T06:15:01+03:00
Українські Новини
Главная ягода июня. В чем польза и вред черешни

Главная ягода июня. В чем польза и вред черешни

Кира Молчанова
Фрукты, Вред, Ягоды, польза, черешня, польза черешни, Полезные свойства, сезонные овощи
Черешня. Фото: divosad.com.uа
Черешня. Фото: divosad.com.uа

Наступил июнь, и клубнику на прилавках магазинов начала теснить другая ягода – черешня. Ее сезон как раз начинается в июне и продлится до августа. Правда, в этом оду из-за заморозков ранней весной и дождей в мае урожай черешни хуже, чем в прошлом году, что отразилось на ценах.  Тем не менее, черешню есть просто необходима, ведь это одна из полезнейших украинских ягод.

Разные сорта черешни бывают красными, розовыми, почти черными, желтыми, розовыми с одной стороны, круглыми, сердцевидными, крупными и мелкими. Каждый находит свой любимый сорт.

Как выбирать черешню

Хорошие ягоды плотные и упругие наощупь, без вмятин или мягких мест на кожице, с насыщенным цветом кожицы. Плодоножка должна быть зеленая: сухие плодоножки бывают только у лежалых и перезревших ягод. Запах должен быть свежим без признаков брожения. После того, как черешню купили, ее моют, освобождают от плодоножек и хранят в холодильнике.

Полезные свойства черешни

Для кровеносной системы. Ягода предупреждает соединения предупреждают образование тромбов и бляшек, помогает при малокровии. Большое количество калия полезно для страдающих гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для пищеварения. Черешня помогает при нарушениях ЖКХ, если пить черешневый сок или есть ее ягоды. Спелая хорошо вымытая черешня снимет боли в желудке, поможет легче переносить артрит, подагру, ревматизм. Простимулирует работу почек.

Для снижения веса. Черешня выводит из организма лишнюю воду, поэтому ее часто включают в состав разных диет. Это сладкая, но вполне диетическая ягода способствует мягкому и безопасному расщеплению жиров.

Для красоты и молодости. Черешня улучшает состояние кожи, потому что осуществляет быстрый вывод вредных шлаков из организма. Кожа становится привлекательней и выглядит моложе. При таких кожных заболеваниях, как угревая сыпь, экзема или псориаз, черешня способствует выздоровлению.

Некоторые ученые говорят, что черешня даже замедляет рост раковых клеток.

Кому черешня противопоказана

Главная категория людей, которым черешню нельзя – это больные диабетом. Сладость может спроецировать у них приступ. Чтобы наслаждаться черешней и быть в хорошем здравии нужно вести строгий учет углеводов.

Кроме того, в мире есть люди, у которых аллергия на черешню. Люди с индивидуальной непереносимостью знают об этом и отдают предпочтение другим ягодам. Кроме того, черешню нельзя тем, у кого спайки в кишечнике, язва, гастрит, повышенная кислотность и склонность к метаболизму.

Как есть черешню правильно

Большинство ягод, которые покупают каждый год, употребляют свежими. Черешню стоит есть небольшими порциями, чтобы не переесть. Кроме того, из черешни готовят компоты, джемы, варенья, цукаты, наливки, ее замораживают и сушат. Размороженную черешню или ягоды уже в виде варенья используют как начинку для пирогов, мороженного, тортов.

Обязательные требования к употреблению черешни – это мыть перед тем, как есть и приступать к лакомству только когда прошло 30 минут после еды.

Как сообщали Українські Новини, кубинка – необычно вкусная ягода и одновременно мощный аллерген. Но между сыпью и опасной аллергией есть разница.

Кроме того, на прилавках рынков появилась цветная капуста, которая помогает бороться со стрессом, и брокколи, которая снижает уровень сахара в крови и полезна для диабетиков.

Больше новостей о: Фрукты Вред Ягоды польза черешня польза черешни Полезные свойства сезонные овощи

Сезон свежего зеленого горошка открыт: 3 причины, ...
Нормализует уровень сахара в крови и укрепляет сос...
Ягоды для здоровья и красоты: что нужно знать о по...
Какой вред авокадо может нанести планете и чем укр...
Работа метро под угрозой: регионы обязали ужесточать карантин в случае ухудшения эпидситуации три дня подряд
МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня
Новости
В НБУ рассказали, по какому графику будут работать на Троицу 07:00 Инфографика
Над Аваковым сгустились тучи; отчество разрешили менять, но "матчество" пока нельзя 07:00 Новости дня
Мобильные сервисы МВД возобновили работу. Фото: pixabay
Мобильные сервисные центры МВД принимают три раза в неделю 06:40
Оптовые цены на клубнику взлетели почти в три раза из-за заморозков 06:28
В "Новой почте" рассказали, как будут работать на Троицу 06:20
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok