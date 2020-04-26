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  • В мае ударят заморозки: синоптик дал неожиданно холодный прогноз на месяц
26 апреля 2020, воскресенье, 05:50 960 Инфографика
Жизнь 2020-04-26T05:50:01+03:00
Українські Новини
В мае ударят заморозки: синоптик дал неожиданно холодный прогноз на месяц

В мае ударят заморозки: синоптик дал неожиданно холодный прогноз на месяц

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в мае-2020. Фото: mirvkartinkah.ru
Прогноз погоды в мае-2020. Фото: mirvkartinkah.ru

В товремя, как народный синоптик предупредил об аномальной жаре на майские праздники, в целом месяц не прогнозируется слишком жарким.  А даже наоборот,  средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

Такой прогноз дал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, пишет OBOZREVATEL.

По его словам, не исключены в отдельные дни заморозки и на поверхности почвы, и в воздухе.

"Потому что сложились такие условия, что зимой у нас основной холод был зажат в арктическом регионе, и преобладал перенос более теплых воздушных масс с запада. А сейчас наоборот, все чаще и чаще с севера проникают более холодные воздушные массы на юг. Это приводит к периодам похолодания и заморозков", – сказал он.

Ниже приводим прогноз погоды в крупных городах Украины на месяц от сайта Гисметео.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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