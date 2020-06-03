подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 19:57 53
Силовые структуры 2020-06-03T21:00:01+03:00
Українські Новини
ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку

ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку

Валерия Драгомирова
Тендер, Наручники, ГБР
Наручники
Наручники

Госбюро расследований объявило тендер на закупку 60 штук наручников за 67 тыс. гривен, в то время, как Харьковский горсовет планирует купить автокатафалк премиум-класса за 5 млн гривен. 

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 26 мая. Аукцион стартует 5 июня.

Планируется купить 60 металлических наручников.

Ожидаемая стоимость - 67 140 гривен.

То есть ГБР рассчитывает купить одни наручники по цене - 1,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен


Кроме того, НАБУ в период карантина объявило тендер по письменному переводу с иностранных языков за 7 млн гривен.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.

Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.

Тем временем ГосЧС в карантин решила закупить пожарных машин на полмиллиарда гривен. 

Больше новостей о: Тендер Наручники ГБР

Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества
Новости
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
Чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус 20:37
Что известно о Романе Абрамовском, который может возглавить Минэкологии 20:34
ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку 19:57
На молочную корову 5 тысяч гривен: фермеры получат спецдотации от Кабмина 19:56
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
больше новостей
Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok