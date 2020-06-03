ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку

Госбюро расследований объявило тендер на закупку 60 штук наручников за 67 тыс. гривен, в то время, как Харьковский горсовет планирует купить автокатафалк премиум-класса за 5 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини. Тендер объявлен 26 мая. Аукцион стартует 5 июня. Планируется купить 60 металлических наручников. Ожидаемая стоимость - 67 140 гривен. То есть ГБР рассчитывает купить одни наручники по цене - 1,1 тыс. гривен. Как сообщали Українськi Новини, ГБР во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривенКроме того, НАБУ в период карантина объявило тендер по письменному переводу с иностранных языков за 7 млн гривен.Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.Тем временем ГосЧС в карантин решила закупить пожарных машин на полмиллиарда гривен.