ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку

Госбюро расследований объявило тендер на закупку 60 штук наручников за 67 тыс. гривен, в то время, как Харьковский горсовет планирует купить автокатафалк премиум-класса за 5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 26 мая. Аукцион стартует 5 июня.

Планируется купить 60 металлических наручников.

Ожидаемая стоимость - 67 140 гривен.

То есть ГБР рассчитывает купить одни наручники по цене - 1,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен



Кроме того, НАБУ в период карантина объявило тендер по письменному переводу с иностранных языков за 7 млн гривен.



Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.



Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.



Тем временем ГосЧС в карантин решила закупить пожарных машин на полмиллиарда гривен.