ДБР хоче закупити 60 наручників за 1,1 тис. гривень за штуку

Держбюро розслідувань оголосило тендер на закупівлю 60 штук наручників за 67 тис. гривень, в той час, як Харківська міськрада планує купити автокатафалк преміум-класу за 5 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер оголошено 26 травня. Аукціон стартує 5 червня.

Планується придбати 60 металевих наручників.

Очікувана вартість - 67 140 гривень.

Тобто ДБР розраховує купити одні наручники за ціною - 1,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР під час карантину оголосило тендер із закупівлі 50 пар тактичних рукавичок за 83 тис. гривень.

Раніше Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 90 пар бігових туфель-кросівок за 369 тис гривень. Носок зверху має бути посиленим для захисту всіх пальців, всі прострочені шви повинні бути закріплені за допомогою стрічки, яка герметизує шви.

Тим часом в Україні до кінця тижня має початися закупівля ліків за кошти держбюджету.