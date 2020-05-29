Харьковский горсовет планирует купить автокатафалк премиум-класса за 5 млн гривен

В то время, как Служба судебной охраны объявила тендер на закупку 70 автомобилей стоимостью 59 млн гривен, коммунальное предприятие "Ритуал" Харьковского городского совета объявило тендер на закупку автокатафалка е-класса за 5,12 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

"Количество и вид товаров: автомобиль специального назначения автокатафалк – 1 шт. на базе автомобиля универсала е-класса (по европейской классификации, в которую входят: Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF, или эквивалентные модели других производителей)", – значится в технической спецификации.

Автомобиль должен иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, LED-фары (с функцией ходовых фонарей), систему контроля мертвых зон, камеру обзора при движении задом 360⁰, подключение мобильного телефона для беспроводного соединения, автоматическое затемнение внутренних/внешних зеркал, легкосплавные колесные диски радиусом не менее 18'', бесключевой вход и запуск двигателя, навигационную систему с цветным дисплеем, электронный климат-контроль и сигнализацию.

Отсек для гроба должен быть предназначен для размещения одного гроба, также требуется наличие регулируемого крепления для урны с прахом, выдвижной грузовой платформы с регулируемыми креплениями для гроба.

Отделка отсека для перевозки гроба – древесина или искусственные материалы (под дерево), натуральная/искусственная кожа или металл.

Также необходимо наличие перегородки со смотровым окном между местом водителя и отсеком для гроба.

Конечный срок подачи предложений – 30 июня.

Срок поставки товара – до 15 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция объявила тендер на закупку 200 спецавтомобилей типа кроссовер с 5 сидениями и бензиновым двигателем.

Также во время карантина ГосЧС решила закупить новые пожарные машины стоимостью 592 млн гривен.