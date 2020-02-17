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17 февраля 2020, понедельник, 20:19 37
Силовые структуры 2020-02-17T20:30:44+02:00
Українські Новини
В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс гривен за пару

В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс гривен за пару

Валерия Драгомирова
Тендер, НАБУ, Кроссовки, Prozorro
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Примечательно, что тендер объявлен 14 февраля, в День всех влюбленных.
Согласно тендерной документации, верхний слой материала кроссовок должен быть выполнен из сочетания микрофибры/влагостойкой замши и высокопрочного синтетического материала (сетки), которая должна занимать не менее 25% площади внешней части.

Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.

Подошва должна быть амортизирующей резиновой с нескользящим профилем, носок и пятка должны быть усилены дополнительным слоем основного материала, форма колодки должна максимально повторять форму стопы.

Стелька должна быть антибактериальной с влагоотталкивающими свойствами.
Кроссовки должны подходить на весну, лето, осень.

Пара кроссовок 42 размера должна весить не более 800 грамм. Весь товар должен быть одного цвета. Стоимость одной пары кроссовок должна составить 4 100 гривен.

Как сообщали Українські Новини, МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку. 

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В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс гривен за пару
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