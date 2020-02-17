В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс гривен за пару

Национальное антикоррупционное бюро объявило тендер на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тыс гривен.Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.Примечательно, что тендер объявлен 14 февраля, в День всех влюбленных.Согласно тендерной документации, верхний слой материала кроссовок должен быть выполнен из сочетания микрофибры\/влагостойкой замши и высокопрочного синтетического материала (сетки), которая должна занимать не менее 25% площади внешней части.Носок сверху должен быть усиленным для защиты всех пальцев, все просроченные швы должны быть закреплены с помощью ленты, которая герметизирует швы.Подошва должна быть амортизирующей резиновой с нескользящим профилем, носок и пятка должны быть усилены дополнительным слоем основного материала, форма колодки должна максимально повторять форму стопы.Стелька должна быть антибактериальной с влагоотталкивающими свойствами.Кроссовки должны подходить на весну, лето, осень.Пара кроссовок 42 размера должна весить не более 800 грамм. Весь товар должен быть одного цвета. Стоимость одной пары кроссовок должна составить 4 100 гривен.Как сообщали Українські Новини, МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку.