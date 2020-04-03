ГосЧС в карантин решила закупить пожарных машин на полмиллиарда гривен

В то время, как полиция решила закупить автомобилей на 276 млн гривен, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) объявила тендер на закупку 74 пожарных машин ожидаемой стоимостью 592 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, машина должна быть на дизельном двигателе стандарта не ниже Евро-5, иметь 4 сидячих места и отсеки для оборудования.

Запас горючего должен обеспечивать пробег полностью снаряженного автомобиля на расстояние не менее 300 км или стационарную работу с пожарным насосом не менее 4 часов.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 28 апреля, аукцион назначен на 3 июня.

Срок поставки - до 31 марта 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен.

Кроме того, ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе.

Также "Укроборонпром" закупки от 25 тысяч гривен будет проводить через ProZorro.

А в карантин Офис генпрокурора решил "запастись" туалетной бумагой трех видов.