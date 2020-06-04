Оптовые цены на клубнику взлетели почти в три раза из-за заморозков

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что по состоянию на сегодня оптовые цены на клубнику выросли в среднем в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом в связи с неблагоприятными погодными условиями, в то время, как в конце мая они начали падать.

Об этом говорится в сообщении УПОА, передают Українськi Новини.

"По состоянию на начало июня выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза. Главной причиной, по мнению специалистов Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды", - сказано в нем.

Отмечается, что несколько волн заморозков уничтожили значительную часть урожая, поэтому предложение земляники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю.

УПОА отметила, что снижение урожая земляники садовой и высокий уровень цен могут оказать негативное влияние на перспективы экспорта этой ягоды в замороженном виде.

Также значительно подорожала черешня, поскольку основная часть ее урожая также погибла из-за заморозков, а другая часть подверглась обильным осадкам, прошедшим в большинстве регионов страны в последние две недели.

В то же время запасы яблок в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, и на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко по высоким ценам.

Кроме того, цены на грушу за год выросли на 30-35% и на украинском рынке она также является преимущественно импортной.

Банан за год подорожал меньше всего - в среднем на 2-4%, при этом цены на лимон в среднем на 25% выше, чем годом ранее, на апельсин - на 40% в связи со спросом из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании, так как сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков.

По данным УПОА, через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины.

"Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году, должно компенсировать фактор снижения урожайности", - прокомментировали в ассоциации.

В связи с этим прогнозируется рост предложения этой ягоды и, соответственно, возможность снижения цены.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в этом году ожидается один из худших урожаев ранней клубники за пять лет из-за сильных заморозков по всей Украине весной.

Также сообщалось о полезных свойствах клубники, в частности, они защищает от старения мозга и полезна для костей.

Тем временем, на украинских рынках и в супермаркетах начали продавать раннюю украинскую черешню.