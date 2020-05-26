Защищает от старения мозга и полезна для костей: 6 полезных свойств клубники

Клубника — по-особенному приятный дар природы для тех, кто любит сладкое, ведь ее добавляют в различные блюда, начиная от фруктовых салатов, и заканчивая десертами. Но помимо приятного вкуса, клубника способна "творить чудеса" с организмом, защищать и укреплять иммунную систему. О 6 свойствах клубники сообщает издание Аnywellmag.

1. Полезна для иммунной системы

Клубника весной может защитить от нежелательных болезней, поскольку богата витамином С — только одна чашка клубники содержит его рекомендуемую суточную норму. Учитывая, как часто мы можем болеть в весенний сезон, очень хорошо, что у нас есть эти натуральные бустеры для иммунитета.

2. Хороший источник антиоксидантов

Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, которые вызывают повреждение клеток и старение. Клубника полна антиоксидантов, поэтому даже небольшая её порция будет полезна для сердца и сможет обеспечить защиту от болезней.

3. Полна клетчатки

Польза клубники заключается еще и в высоком содержании клетчатки в ней. Пищевые волокна очень важны для организма, поскольку способствуют пищеварению и здоровью сердца. В половине стакана клубники содержится два грамма клетчатки. И чтобы получить максимальную пользу от неё, есть этот продукт лучше целым и свежим, а не в виде смузи, поскольку так клубника может потерять полезные волокна.

4. Содержит много калия

Клубника также имеет хороший запас калия. А он, как мы знаем, важен для здоровья костей, сердечно-сосудистой системы и для регулирования уровня воды в организме. А тандем банан-клубника — и вовсе будет огромным зарядом калия.

5. Важна для костей

Клубника ещё и имеет огромную пользу для костей, поскольку содержит в себе кальций и магний, которые в соединении работают на то, чтобы сохранять наши кости крепки и защищать их от повреждений.

6. Полезна для мозга

Учёные выяснили , что рацион, богатый клубникой, может защитить мозг от старения и способствовать улучшению когнитивных функций. Добавьте в свой рацион ежедневную порцию клубники, чтобы сохранять ясный ум и концентрацию.

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