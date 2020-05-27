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  • В Украине цена на клубнику начала падать, но будет дороже, чем в прошлом году
27 мая 2020, среда, 21:41 17
Экономика 2020-05-27T21:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине цена на клубнику начала падать, но будет дороже, чем в прошлом году

В Украине цена на клубнику начала падать, но будет дороже, чем в прошлом году

Ярина Вацяк
Урожай, Клубника, цены на ягоды, цены на клубнику
Клубника Фото: usiter.com
Клубника Фото: usiter.com

В то время, как уже на украинских рынках и в супермаркетах начали продавать раннюю украинскую черешню, а также появилось много клубники. И ее стоимость стала существенно падать - за неделю на 30%, а иногда и на 50%. Еще в середине мая ягоды стоили 120-160 гривен, теперь 60-90, пишет "Агро24".

Этой весной из-за неблагоприятных погодных условий урожай начали собирать примерно на неделю позже. Поэтому долгое время на прилавках была только дорогая тепличная клубника. А сейчас появилась грунтовая - поэтому цены полетели вниз. Ближе к пику сезона (середина июня) они еще снизятся (в некоторых регионах - вдвое). Но потом остановятся и будут заметно выше, чем в предыдущие годы.

Высокие цены в этом сезоне обусловлены плохими погодными условиями. Ранняя ягода пострадала из-за заморозки, а теперь проблемы из-за холода, дожди и отсутствие солнца. Особенно неблагоприятная погода в южных регионах и на Закарпатье.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ожидается один из худших урожаев ранней клубники за пять лет.

Также сообщалось о полезных свойствах клубниках.

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