На рынке появились первые украинские черешни. Цены выше прошлогодних

На украинский рынок уже поступили первые партии черешни ранних сортов из Херсонской, Николаевской, Запорожской и Закарпатской областей несмотря на погодние условия и прогнозы аграриев о потере черешни и персика.

Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия, сезон черешни в Украине начнется без опозданий, пишет АПК-Информ.

Продажи отечественной черешни начались в тот же период, что и годом ранее, и на данный момент реализация ведется исключительно мелким оптом по цене 55-70 грн/кг ($2,05-2,60/кг) в зависимости от качества. При этом, производители говорят, что более значительные объемы отечественной черешни поступят в продажу не раньше начала июня, если позволят погодные условия.

"Стоит отметить, что многие производители черешни испытывают сейчас беспокойство из-за дождей, которые наблюдаются сейчас по всей территории Украины с начала недели. Столь обильные осадки могут пагубно сказаться как на объемах сбора ягоды, так и на ее качестве. Как мы уже говорили, в текущем сезоне ситуация уже осложнена тем, что черешневые сады существенно пострадали от весенних заморозков, вследствие чего валовой сбор будет гораздо ниже прошлогоднего. Данные заморозки уже привели к 90% потери ранних сортов черешни и негативно сказались на будущем урожае поздних сортов, а качество ягоды, которая на данный момент поступает в продажу оценивается ниже среднего", - рассказал руководитель проекта "АПК-Информ" Александр Хорев.

Годом ранее первые поставки черешни на рынок начались практически в такой же период, как и в этом сезоне. При этом цена на ягоду озвучивалась в диапазоне - 35-40 грн/кг ($1,30-1,49/кг), что в среднем на 39% дешевле, чем на данный момент.

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