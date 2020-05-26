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26 мая 2020, вторник, 18:36 26
Экономика 2020-05-26T19:00:14+03:00
Українські Новини
На рынке появились первые украинские черешни. Цены выше прошлогодних

На рынке появились первые украинские черешни. Цены выше прошлогодних

Ярина Вацяк
Ягоды, сезон ягод, ранние черешни, цены на черешни, Черешни
Черешни. Фото: pixabay.com
Черешни. Фото: pixabay.com

На украинский рынок уже поступили первые партии черешни ранних сортов из Херсонской, Николаевской, Запорожской и Закарпатской областей несмотря на погодние условия и прогнозы аграриев о потере черешни и персика.

Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия, сезон черешни в Украине начнется без опозданий, пишет АПК-Информ.

Продажи отечественной черешни начались в тот же период, что и годом ранее, и на данный момент реализация ведется исключительно мелким оптом по цене 55-70 грн/кг ($2,05-2,60/кг) в зависимости от качества. При этом, производители говорят, что более значительные объемы отечественной черешни поступят в продажу не раньше начала июня, если позволят погодные условия.

"Стоит отметить, что многие производители черешни испытывают сейчас беспокойство из-за дождей, которые наблюдаются сейчас по всей территории Украины с начала недели. Столь обильные осадки могут пагубно сказаться как на объемах сбора ягоды, так и на ее качестве. Как мы уже говорили, в текущем сезоне ситуация уже осложнена тем, что черешневые сады существенно пострадали от весенних заморозков, вследствие чего валовой сбор будет гораздо ниже прошлогоднего. Данные заморозки уже привели к 90% потери ранних сортов черешни и негативно сказались на будущем урожае поздних сортов, а качество ягоды, которая на данный момент поступает в продажу оценивается ниже среднего", - рассказал руководитель проекта "АПК-Информ" Александр Хорев.

Годом ранее первые поставки черешни на рынок начались практически в такой же период, как и в этом сезоне. При этом цена на ягоду озвучивалась в диапазоне - 35-40 грн/кг ($1,30-1,49/кг), что в среднем на 39% дешевле, чем на данный момент.

Напомним, ранее Супрун рассказала о пользе шелковицы, вишен и черешен.

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