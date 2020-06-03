Ткаченко все равно хочет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко намерен участвовать в публичном внутрипартийном праймеризе на выдвижение кандидата в мэры Киева, несмотря на то, что фракция поддержала его кандидатуру на должность министра культуры.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передают Українськi Новини.

О своем возможном назначении на должность министра культуры Ткаченко сказал, что пока ничего не известно.

"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Для этого необходимо провести голосование в Раде. Должно быть назначение. На данный момент я остаюсь в статусе человека, который объявил, что принимает участие в праймериз по выборам кандидата в мэры от "Слуги народа" в Киеве", - сказал он.

Он отметил, что праймериз из-за дискуссий, которые происходят во фракции, будут, скорее, раньше, чем позже.

По его мнению, нужно заранее определиться с кандидатом, чтобы у партии была единая позиция.

На пост мэра Киева претендуют также депутаты Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура, Александр Дубинский и Николай Тищенко.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко допускает, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко может участвовать в выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".

Согласно мнению Ткаченко, делать выводы, кто победит в праймериз, пока рано, так как ни механизм их проведения, ни окончательный список кандидатов пока не известны.

Как сообщали Українськi Новини, Ткаченко задекларировал 27,5 млн гривен доходов и $400 тыс. наличных за 2019.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове.