подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Ткаченко все равно хочет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева
03 июня 2020, среда, 10:43 711
Политика 2020-06-03T11:00:03+03:00
Українські Новини
Ткаченко все равно хочет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Ткаченко все равно хочет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Ольга Фандорина
Выборы, Праймериз, Александр Ткаченко, Министр культуры, Выборы мэра Киева
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко намерен участвовать в публичном внутрипартийном праймеризе на выдвижение кандидата в мэры Киева, несмотря на то, что фракция поддержала его кандидатуру на должность министра культуры.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передают Українськi Новини.

О своем возможном назначении на должность министра культуры Ткаченко сказал, что пока ничего не известно.

"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Для этого необходимо провести голосование в Раде. Должно быть назначение. На данный момент я остаюсь в статусе человека, который объявил, что принимает участие в праймериз по выборам кандидата в мэры от "Слуги народа" в Киеве", - сказал он.

Он отметил, что праймериз из-за дискуссий, которые происходят во фракции, будут, скорее, раньше, чем позже.

По его мнению, нужно заранее определиться с кандидатом, чтобы у партии была единая позиция.

На пост мэра Киева претендуют также депутаты Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура, Александр Дубинский и Николай Тищенко.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко допускает, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко может участвовать в выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".

Согласно мнению Ткаченко, делать выводы, кто победит в праймериз, пока рано, так как ни механизм их проведения, ни окончательный список кандидатов пока не известны.

Как сообщали Українськi Новини, Ткаченко задекларировал 27,5 млн гривен доходов и $400 тыс. наличных за 2019.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове.

Больше новостей о: Выборы Праймериз Александр Ткаченко Министр культуры Выборы мэра Киева

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на ...
Депутат Тищенко проехался в маршрутке с охранником...
Тищенко советовался насчет баннеров с Зеленским, н...
Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение...
Количество новых зараженных коронавирусом за сутки резко увеличилось на 47%
В Киеве начался прием документов в первые классы: что нужно для зачисления в школу
Новости
На пляжах Одессы лучше не купаться: черноморская вода не соответствует санитарным нормам 11:10
Рубль посреди недели начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 3 июня 11:05
СБУ и прокуратура прогуляли суд о признании незаконным подозрения Кузнецову, убитому Стерненко, - Портнов 10:59
Доллар продолжает падать, а евро подскочил. Курс валют на 3 июня 10:44
Ткаченко все равно хочет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева 10:43
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:00
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Украина не намерена понижать пенсионный возраст 15:19
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok