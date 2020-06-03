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03 июня 2020, среда, 17:47 41
Судебная власть 2020-06-03T19:15:03+03:00
Українські Новини
Угрожавшего взорвать мост Метро арестовали с 315 тыс. гривен залога

Угрожавшего взорвать мост Метро арестовали с 315 тыс. гривен залога

Валерия Драгомирова
Минирование, Залог, Мост Метро, Виталий Ткаленко
Мост Метро. Фото: Facebook/Полиция Киева
Мост Метро. Фото: Facebook/Полиция Киева

Днепровский районный суд Киева арестовал Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, с 315 тыс. гривен залога до 29 июля.

Такое решение суд принял в среду, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд арестовать Ткаленко без права внесения залога, но суд частично удовлетворил ее ходатайство.

В случае внесения залога, на него будет возложен ряд обязанностей таких, как не покидать Киев без разрешения следствия, сообщать об изменении места проживания.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Взрывчаткой оказался муляж, внутри которого находилась земля. 


В задержании приняли участие 400 правоохранителей, кинологи, два речных катера и большое количество другой техники. Во время задержания никто не пострадал.

Кроме того, угрожавшего взорвать мост Метро поместят в психлечебницу. В прокуратуре отметили, что это будет после избрания ему меры пресечения. 

Тем временем угрожавший в сентябре взорвать мост Метро экс-военный Белько находится на психиатрическом лечении

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