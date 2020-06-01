Угрожавший в сентябре взорвать мост Метро экс-военный находится на психиатрическом лечении

Угрожавший в сентябре взорвать мост Метро бывший военнослужащий Алексей Белько находится на психиатрическом лечении. Об этом спикер прокуратуры Надежда Максимец написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "По заключению врачей психическое состояние мужчины не изменилось и он до сих пор нуждается в лечении. Сейчас он содержится в специализированном учреждении в Глевахе. Следующее заседание по его делу назначено на 12 июня", - написала она. Согласно сообщению Максимец, в настоящее время Днепровский районный суд продолжает рассмотрение ходатайства прокуратуры города о применении в отношении указанного мужчины принудительных мер медицинского характера. Соответствующее ходатайство было направлено в суд в феврале текущего года. На данный момент продолжается стадия заслушивания свидетелей. В январе суд изменил Белько меру пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение закрытого типа, поскольку результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что на момент совершения правонарушения, задержанный в силу своего психического состояния не мог осознавать свои действия и управлять ими. Напомним, ранее суд продлил арест угрожавшему взорвать мост Метро экс-военному Белько до 16 февраля. 20 сентября 2019 года Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом 288 тыс. гривен.