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01 июня 2020, понедельник, 20:16 6
Силовые структуры 2020-06-01T20:16:51+03:00
Українські Новини
Угрожавший в сентябре взорвать мост Метро экс-военный находится на психиатрическом лечении

Угрожавший в сентябре взорвать мост Метро экс-военный находится на психиатрическом лечении

Валерия Драгомирова
Минирование, Мост Метро, Алексей Белько
Суд над Алексеем Белько
Суд над Алексеем Белько

Угрожавший в сентябре взорвать мост Метро бывший военнослужащий Алексей Белько находится на психиатрическом лечении.

Об этом спикер прокуратуры Надежда Максимец написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По заключению врачей психическое состояние мужчины не изменилось и он до сих пор нуждается в лечении. Сейчас он содержится в специализированном учреждении в Глевахе. Следующее заседание по его делу назначено на 12 июня", - написала она.

Согласно сообщению Максимец, в настоящее время Днепровский районный суд продолжает рассмотрение ходатайства прокуратуры города о применении в отношении указанного мужчины принудительных мер медицинского характера.

Соответствующее ходатайство было направлено в суд в феврале текущего года.

На данный момент продолжается стадия заслушивания свидетелей.

В январе суд изменил Белько меру пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение закрытого типа, поскольку результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что на момент совершения правонарушения, задержанный в силу своего психического состояния не мог осознавать свои действия и управлять ими.

Напомним, ранее суд продлил арест угрожавшему взорвать мост Метро экс-военному Белько до 16 февраля.

20 сентября 2019 года Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом 288 тыс. гривен.

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