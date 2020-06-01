Выстрелы, собака и снайперы: появилось видео, как задерживали киевского "минера"

Министерство внутренних дел заявляет, что в специальной операции по задержанию угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчины приняло участие 400 правоохранителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

Операция по поимке минера моста в Киеве.

"В спецоперации по задержанию злоумышленника, который сегодня угрожал взорвать мост метро в Киеве, приняли участие все службы - 300 сотрудников полиции Киева и 100 Национальной гвардии, кинологи, специалисты взрывотехнической службы, два речных катера, большое количество авто и другой техники", - говорится в нем.

Минера задерживали с кинологами и снайперами. ФОТО: МВС

Указано, что во время задержания никто не пострадал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция открыла уголовное производство против угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину.

Ранее коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.