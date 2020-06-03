Угрожавшего взорвать мост Метро мужчину поместят в психлечебницу

Прокуратура инициирует госпитализацию в психиатрическое медучреждение для проверки состояния здоровья мужчины, как и прошлого "минера", который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщили в прокуратуре.

"Это уже будет после избрания ему меры пресечения", - сказал представитель ведомства.

По его словам, такое ходатайство будет подготовлено и внесено в суд.

На данный момент прокуратура просит суд взять под стражу мужчину на время досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, выстрелы, собака и снайперы: появилось видео, как задерживали киевского "минера".

1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. В спецоперации по задержанию злоумышленника приняли участие все службы – 300 сотрудников полиции Киева и 100 Национальной гвардии, кинологи, специалисты взрывотехнической службы, два речных катера, большое количество авто и другой техники.

Полиция открыла уголовное производство против угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину. В полиции сообщили, что у него был какой-то баллон, из которого шли провода, и в руке был пульт управления. Потом выяснилось, что взрывчаткой оказался муляж, внутри которого находилась земля. Муляж доставили в районное управление.