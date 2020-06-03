Гривна продолжает расти в начале лета. Курс НБУ на среду

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,5748 1 доллар США 26,7955 1 швейцарский франк 27,8409 10 иен 2,4741 10 российских рублей 3,8988 1 евро 29,9185

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для экономики Украины и спрогнозировали курс гривны до 2023 года, а партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 UAH/USD.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,80 UAH/USD.