Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,80 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,77-26,80 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,80-26,82 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,88% с 23,74 UAH/USD до 26,80 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Тем временем с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.