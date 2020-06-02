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02 июня 2020, вторник, 17:54 920
Экономика 2020-06-02T19:30:03+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс гривны на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до 26,80 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,77-26,80 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,80-26,82 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,78-26,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,88% с 23,74 UAH/USD до 26,80 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Тем временем с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.

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