Кабмин разрешил возить в одном автомобиле до 5 человек считая водителя

После того, как в Украине разрешили проводить богослужения и сняли ограничения с тех, кому за 60, Кабинет Министровразрешил осуществлять пассажирские перевозки легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя.

Соответствующее предложение министра инфраструктуры Владислава Криклия было учтено при согласовании дальнейших ослаблений карантина в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Предлагаю внести также изменения и абзац 2 подпункта 7 пункта 3 (постановления № 392) выложить в такой редакции: (разрешить перевозки) легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до 5 лиц (без учета лиц возрастом до 14 лет)", - сказал Криклий.

Данную правку утвердил премьер-министр Денис Шмыгаль и уточнил, что она не касается перевозок членов семей в количестве более 5 лиц.

Криклий отметил, что неурегулированность в законодательстве перевозок до 8 пассажиров привела к обеспокоенности перевозчиков, в частности, к стрельбе в Броварах.

Как сообщали Українськi Новини, полиция заявила, что стрельба в Броварах (Киевская область) 29 мая произошла из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

13 мая несколько сотен предпринимателей митинговали у здания Кабинета Министров с требованием разрешить пассажирские перевозки.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 1 июня в Украине возобновили межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки.