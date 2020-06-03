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03 июня 2020, среда, 15:33 156
Транспорт 2020-06-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил возить в одном автомобиле до 5 человек считая водителя

Кабмин разрешил возить в одном автомобиле до 5 человек считая водителя

Кира Молчанова
Автомобиль, Денис Шмыгаль, Автомобильные перевозки, ослабление карантина
Автомобиль. Фото: pixabay
Автомобиль. Фото: pixabay

После того, как в Украине разрешили проводить богослужения и сняли ограничения с тех, кому за 60, Кабинет Министровразрешил осуществлять пассажирские перевозки легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя.

Соответствующее предложение министра инфраструктуры Владислава Криклия было учтено при согласовании дальнейших ослаблений карантина в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Предлагаю внести также изменения и абзац 2 подпункта 7 пункта 3 (постановления № 392) выложить в такой редакции: (разрешить перевозки) легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до 5 лиц (без учета лиц возрастом до 14 лет)", - сказал Криклий.

Данную правку утвердил премьер-министр Денис Шмыгаль и уточнил, что она не касается перевозок членов семей в количестве более 5 лиц.

Криклий отметил, что неурегулированность в законодательстве перевозок до 8 пассажиров привела к обеспокоенности перевозчиков, в частности, к стрельбе в Броварах.

Как сообщали Українськi Новини, полиция заявила, что стрельба в Броварах (Киевская область) 29 мая произошла из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

13 мая несколько сотен предпринимателей митинговали у здания Кабинета Министров с требованием разрешить пассажирские перевозки.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 1 июня в Украине возобновили межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки.

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