Кабмин с 5 июня разрешил церковные богослужения, но с соблюдением дистанции

Вместе с разрешением принимать посетителей в помещениях ресторанов и внутренних авиаперелетов, Кабинет Министров снял карантинные ограничения для граждан старше 60 лет и разрешил проводить службы в церквях с 5 июня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается разрешить с 5 июня 2020 года... проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе, с условием контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее, чем 1,5 метра и в помещении, при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кабмин также разрешил людям, которые достигли 60-летнего возраста, не придерживаться условий самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи обсудил с лидерами церквей смягчение карантина.

Свято-Вознесенский Флоровский монастырь на Подоле в Киеве закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса, 26 монахинь заболели.