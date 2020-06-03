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03 июня 2020, среда, 15:09 42
Общество 2020-06-03T15:11:08+03:00
Українські Новини
Кабмин с 5 июня разрешил церковные богослужения, но с соблюдением дистанции

Кабмин с 5 июня разрешил церковные богослужения, но с соблюдением дистанции

Кира Молчанова
Кабмин, Карантин, Богослужения, ослабление карантина, Церкви
Андреевская церковь\
Андреевская церковь\

Вместе с разрешением принимать посетителей в помещениях ресторанов и внутренних авиаперелетов, Кабинет Министров снял карантинные ограничения для граждан старше 60 лет и разрешил проводить службы в церквях с 5 июня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается разрешить с 5 июня 2020 года... проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе, с условием контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее, чем 1,5 метра и в помещении, при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кабмин также разрешил людям, которые достигли 60-летнего возраста, не придерживаться условий самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи обсудил с лидерами церквей смягчение карантина.

Свято-Вознесенский Флоровский монастырь на Подоле в Киеве закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса, 26 монахинь заболели.

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