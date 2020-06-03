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03 червня 2020, середа, 15:33 9
Кабмін 2020-06-03T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив возити в одному автомобілі до 5 осіб з водієм

Кабмін дозволив возити в одному автомобілі до 5 осіб з водієм

Кира Молчанова
автотранспорт, Кабмін, Автомобіль, Перевезення
Автомобіль. Фото: pixabay
Автомобіль. Фото: pixabay

Кабінет Міністров дозволив здійснювати пасажирські перевезення легковими автомобілями в кількості до 5 осіб, включаючи водія в той час, як у трьох областях не дозволили відновити міжобласні перевезення.

Відповідну пропозицію міністра інфраструктури Владислава Криклія було враховано при узгодженні подальших послаблень карантину під час засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Пропоную внести також зміни та абзац 2 підпункту 7 пункту 3 (постанови № 392) викласти в такій редакції: дозволити перевезення) легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до 5 осіб (без урахування осіб віком до 14 років)", - сказав Криклій.

Цю правку затвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і уточнив, що вона не стосується перевезень членів сімей у кількості більш як 5 осіб.

Криклій зазначив, що неврегульованість у законодавстві перевезень до 8 пасажирів призвела до стурбованості перевізників, зокрема, до стрілянини в Броварах.

Як повідомляли Українські Новини, поліція заявила, що стрілянина в Броварах (Київська область) 29 травня сталася з-за розподілу пасажиропотоку між перевізниками.

Раніше повідомлялось, що міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

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