Премьер-министр Шмыгаль поговорил с лидерами церквей о смягчении карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи обсудил с лидерами церквей смягчение карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Во встрече приняли участие старший епископ Украинской Евангельской церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, президент Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, представитель Объединения иудейских религиозных организаций Украины, юридический советник главного раввина Киева и Украины Геннадий Билорицкий, викарий Киевской епархии Украинской православной церкви, епископ Барышевский Виктор, епископ Украинской Лютеранской церкви Вячеслав Горпинчук, епископ Римско-Католической церкви, ординарий Киево-Житомирский Виталий Кривицкий, председатель Украинской Греко-Католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав, председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины Ахмед Моххамад Мутих Тамим и представители других церквей и религиозных организаций.

Со стороны правительства присутствовали министр социальной политики Марина Лазебная, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В своем вступительном слове глава правительства заверил присутствующих, что правительство намерено продолжать все добрые традиции украинского государства относительно постоянных встреч с руководителями и представителями религиозных организаций, в первую очередь - Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

Он напомнил, что сейчас идет период адаптивного карантина, а с 22 мая в регионах, где произошло его ослабление, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер превенции.

"Однако надо понимать, что все это происходит при обстоятельствах, когда пандемии еще не усмирены. Количество больных в Украине вышло на так называемое "плато". 300-400 человек заболевают каждый день, и это примерно равно количеству людей, которые выздоравливают каждый день, но мы все еще не имеем отрицательной динамики, и поэтому нужно соблюдать меры безопасности", - подчеркнул глава правительства.

Он также заверил, что правительство стремится "создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений".

В свою очередь, представители религиозных организаций предоставили правительству ряд предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций.

Министр социальной политики Марина Лазебная на просьбу представителей Церквей упростить оформление гуманитарных грузов сообщила, что на время пандемии Минсоцполитики уже упростило процедуру признания грузов как гуманитарных, что позволило делать это за один день, а на будущее в министерстве хотят сделать этот процесс автоматическим.

Со своей стороны Шмыгаль согласился с мнением о возможности пересмотра в сторону уменьшения требования о количестве присутствующих во время религиозных мероприятий.

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