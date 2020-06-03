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03 июня 2020, среда, 14:23 127
Кабмин 2020-06-03T15:30:02+03:00
Українські Новини
Шмыгаль предложил на должность вице-премьера по евроинтеграции советника юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Стефаниш

Шмыгаль предложил на должность вице-премьера по евроинтеграции советника юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Стефанишину

Ольга Фандорина
Кабмин, Ольга Стефанишина, Денис Шмыгаль, Назначение министра
Ольга Стефанишина. Фото:
Ольга Стефанишина. Фото: "112"

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции советника юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Ольгу Стефанишину, о которой ранее говорил Разумков, вместо Вадима Пристайко.

Соответствующие проекты постановлений №3583 и №3584 зарегистрированы в Раде 3 июня, передают Українськi Новини.

Проектом постановления №3583 предлагается уволить Пристайко с должности вице-премьера по евроитеграции, а проектом постановления №3584 назначить на эту должность Стефанишину.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет назначен послом Украины в Великобритании.

Ранее Пристайко сменил Кулебу на должности председателя комиссии по координации евроатлантической интеграции. 4 марта Рада назначила Пристайко вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.

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