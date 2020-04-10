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  • Пристайко сменил Кулебу на должности председателя комиссии по координации евроатлантической интеграции
10 апреля 2020, пятница, 11:04 542
Кабмин 2020-04-10T11:04:47+03:00
Українські Новини
Пристайко сменил Кулебу на должности председателя комиссии по координации евроатлантической интеграции

Пристайко сменил Кулебу на должности председателя комиссии по координации евроатлантической интеграции

Елена Новикова
Дмитрий Кулеба, Вадим Пристайко , Назначение на должность, Владимир Зеленский
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Президент Владимир Зеленский назначил вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который в марте получил около 46 тыс. гривен зарплаты, председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции вместо министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом говорится в указе Президента №134 от 9 апреля, передают Українськi Новини.

"На смену статьи 3 Указа Президента Украины от 8 июля 2016 №296 "Вопросы координации евроатлантической интеграции Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 30 октября 2019 №784) назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Пристайко Вадима Владимировича - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей Д. Кулебу", - сказано в нем.

Таким образом, Президент ввел Пристайко в состав комиссии как ее председателя, а Кулебу вывел из состава.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.

В новом правительстве остался Пристайко, который ранее был министром иностранных дел, однако в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В тот же день Рада назначила министром иностранных дел Кулебу, который раньше являлся вице-премьер-министров европейской и евроатлантической интеграции.

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