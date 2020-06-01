Вице-премьером по евроинтеграции могут назначить Стефанишину вместо Пристайко

В то время, как "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает назначение вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной вместо Вадима Пристайко.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24", передают Українські Новини.

"Также это возможно … такая информация тоже есть", - ответил Разумков на вопрос журналиста о назначение вице-премьером по евроинтеграции Стефанишиной вместо Пристайко.

Он отметил, что соответствующее назначение Радой может произойти в любой день, так как такие вопросы вносятся вне повестки дня.

Ранее депутат парламента Александр Качура ("Слуга Народа") в своем Telegram-канале заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании фракции решила поддержать кандидатуру Стефанишиной на назначение вице-премьером по евроинтеграции.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Рада назначила Пристайко вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.