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  • Украина выберет поставщика газа для населения после отмены спецобязательств "Нефтегаза", - проект меморандума с МВФ
03 июня 2020, среда, 09:44 41
Экономика 2020-06-03T10:00:02+03:00
Українські Новини
Украина выберет поставщика газа для населения после отмены спецобязательств "Нефтегаза", - проект меморандума

Украина выберет поставщика газа для населения после отмены спецобязательств "Нефтегаза", - проект меморандума с МВФ

Анна Рудык
МВФ, поставки газа, Нефтегаз, Меморандум с МВФ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Украина намерена выбрать временного "поставщика последней надежды" для поставки газа населению после отмены действия положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая снизила цены для населения на июнь, по поставке газа населению с 1 июля.

Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"Для обеспечения безопасности поставок газа для населения мы создадим механизм работы временного "поставщика последней надежды". Мы выберем "поставщика последней надежды" на конкурсной основе к концу июня 2020 года", - говорится в нем.

Также будет обеспечен полный доступ "поставщика последней надежды" к базе потребителей.

Кроме того, проектом меморандума с МВФ предусматривается запуск совместного информационного центра для потребителей газа.

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена расширить финансирование медпомощи в рамках программы медгарантий.

Тем временем МВФ планирует выделить Украине 5 млрд долларов, однако вопрос о новой программе сотрудничества еще не включили в календарь организации.

При этом Кабмин ожидает 3 транша от МВФ.

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