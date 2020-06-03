На Столичном шоссе ограничили движение до воскресенья

Пока за первый день работы система автофиксации "поймала" более 35 тысяч нарушителей ПДД, в Киеве, со среды 3 июня было частично ограничено движение автотранспорта по Столичному шоссе, ограничения, по предварительной информации, продлятся до 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"На Столичном шоссе специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня. По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода. Во время работ движение будет частично ограничено в двух крайних левых полосах", - сообщили в "Киевавтодоре".

Работать тепловики будут вблизи развязки возле станции метро "Выдубичи" в направлении выезда из города.

Как сообщали Українськi Новини, также ранее в сети появились адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.