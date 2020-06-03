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03 июня 2020, среда, 08:48 693
Общество 2020-06-03T10:15:03+03:00
Українські Новини
На Столичном шоссе ограничили движение до воскресенья

На Столичном шоссе ограничили движение до воскресенья

Ольга Фандорина
Столичное шоссе, автотранспорт, Ограничение движения, Ремонт теплосети, Ремонт дороги
Столичное шоссе. Фото: 112
Столичное шоссе. Фото: 112

Пока за первый день работы система автофиксации "поймала" более 35 тысяч нарушителей ПДД, в Киеве, со среды 3 июня было частично ограничено движение автотранспорта по Столичному шоссе, ограничения, по предварительной информации, продлятся до 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"На Столичном шоссе специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня. По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода. Во время работ движение будет частично ограничено в двух крайних левых полосах", - сообщили в "Киевавтодоре". 

Работать тепловики будут вблизи развязки возле станции метро "Выдубичи" в направлении выезда из города. 

Как сообщали Українськi Новини, также ранее в сети появились адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

А вот наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов и Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

 
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