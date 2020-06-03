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03 червня 2020, середа, 08:48 5
Суспільство 2020-06-03T09:15:01+03:00
Українські Новини
На Столичному шосе обмежили рух до неділі

На Столичному шосе обмежили рух до неділі

Ольга Фандорина
Обмеження руху, Обмеження руху транспорту, Столичне шосе
Столичне шосе. Фото: 112
Столичне шосе. Фото: 112

В Києві, з середи, 3 червня, було частково обмежено рух автотранспорту на Столичному шосе, обмеження, за попередньою інформацією, триватимуть до 7 червня. Водночас в Києві запрацювала система відеофіксації порушників ПДР, яка за перший день роботи "зловила" понад 35 тисяч авто. Про це повідомила пресслужба "Київавтодору" у Facebook.

"На Столичному шосе фахівці КП "Київтеплоенерго" будуть ремонтувати трубопровід. Роботи розпочнуть у ніч на середу 3 червня. За попередніми планами, ремонт триватиме до 7 червня. Втім, точний час буде відомо після оцінки масштабів заміни трубопроводу. Під час робіт рух буде частково обмежено у двох крайніх лівих смугах", - повідомили в "Київавтодорі".

Працювати тепловики будуть поблизу розв'язки біля станції метро "Видубичі" в напрямку виїзду з міста.

Як повідомляли Українські Новини, також раніше в мережі з'явилися адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

А ось покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів і Верховна Рада замінила штрафні бали за порушення ПДР грошовим штрафом.

 
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