В Киеве разрешили работу детских спортивных секций с 1 июня

В то время, как в Киеве открылись уже 80% детских садов, в которые пришли 18 тыс. детей из ожидаемых 34 тыс., советник мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко Владимир Бондаренко заявляет, что в Киеве детские спортивные секции могут возобновить работу с 1 июня.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Относительно учреждений физической культуры и спорта, мы запустили их, все- таки, с 1 числа (июня). Они могут открываться", - сказал он.

Относительно детских лагерей Бондаренко отметил, что к этому вопросу власти Киева будут возвращаться после 1 июля.

Как сообщали Українські Новини, Киев с понедельника, 1 июня, открыл детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии, в то время, как Киев и 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.