подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июня 2020, вторник, 20:25 6
Общество 2020-06-02T20:25:14+03:00
Українські Новини
В Киеве открылись большинство детсадов

В Киеве открылись большинство детсадов

Надежда Комендантова
Детсад, карантин в детсадах, Смягчение карантина, Открытие детсадов
Детсад.
Детсад.

После того, как в Киевской области открылись более сотни детсадов 1 июня, советник мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко Владимир Бондаренко заявляет, что в Киеве открылись уже 80% детских садов, пришли 18 тыс. детей из ожидаемых 34 тыс.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"У нас должно было быть примерно 34 тыс. детей, а пришли, Слава Богу, 18 тыс.",- сказал он.

По его словам, около 80% из 600 детсадов Киева открыты по состоянию на вторник.

Бондаренко отметил, что в некоторых садах все еще продолжаются ремонтные работы, некоторые - еще готовятся к открытию.

Он подчеркнул, что власти Киева предупреждали, что процесс открытия детсадов может занять до 2 недель.

Как сообщали Українськi Новини, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, в рамках которого Киев планируовал открыть 90% детсадов с 1 июня.

Тем временем, в первый день лета в столице открылись детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Больше новостей о: Детсад карантин в детсадах Смягчение карантина Открытие детсадов

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен
Украина не намерена понижать пенсионный возраст
Новости
В Киеве открылись большинство детсадов 20:25
Труханов задекларировал 700 тысяч дохода и мать-миллионершу 20:14
Дом Гитлера в Австрии перестроят в полицейский участок, чтобы он никогда не напоминал о национал-социализме 20:05
Боевики применили гранатометы, снайперское и стрелковое оружие: ранен воин ВСУ 19:55
Реестр е-деклараций под риском из-за ареста имущества айти-компании «Алтаюр» - СМИ 19:50
больше новостей
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 15:13 Инфографика
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Индексацию пенсий хотят проводить ежегодно 1 марта 14:55
Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — МОЗ 11:37
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Рада призвала мир признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 геноцидом 13:31
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
больше новостей
Стрельбу на рынке в Одессе начала расследовать полиция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok