В Киеве открылись большинство детсадов

После того, как в Киевской области открылись более сотни детсадов 1 июня, советник мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко Владимир Бондаренко заявляет, что в Киеве открылись уже 80% детских садов, пришли 18 тыс. детей из ожидаемых 34 тыс.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"У нас должно было быть примерно 34 тыс. детей, а пришли, Слава Богу, 18 тыс.",- сказал он.

По его словам, около 80% из 600 детсадов Киева открыты по состоянию на вторник.

Бондаренко отметил, что в некоторых садах все еще продолжаются ремонтные работы, некоторые - еще готовятся к открытию.

Он подчеркнул, что власти Киева предупреждали, что процесс открытия детсадов может занять до 2 недель.

Как сообщали Українськi Новини, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, в рамках которого Киев планируовал открыть 90% детсадов с 1 июня.

Тем временем, в первый день лета в столице открылись детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.