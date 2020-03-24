Офис Президента начал оплачивать труд Ермака, а Мендель повысил оклад

Последняя заработная плата Андрея Богдана, уволенного с должности руководителя 11 февраля, в Офисе Президента составила 29,7 тыс. гривен, а первая Андрея Ермака, назначенного вместо него – 11,6 тыс. гривен, в то время как зарплата Президента Владимира Зеленского за февраль составила 28 тыс. гривен, а его пресс-секретаря Юлии Мендель – почти 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработную плату Президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале 2020 начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) Президенту Украины не установлено. С начисленной заработной платы выплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 5 460 гривен", - сказано в ответе.

Соответственно, фактически выплаченная Зеленскому за февраль зарплата составила 22 540 гривен.

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в феврале 2020 года составила 45 885 гривен", - сказано в ответе.

Должностной оклад пресс-секретаря составил 23,1 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда – 3,5 тыс, а остальные составляющие включали в себя в том числе доплаты за предыдущий месяц в связи с повышением оклада.

"Другие выплаты (за период служебных командировок, премия, пересчет заработной платы за январь 2020 в связи с повышением должностного оклада) - 19 310 гривен", - говорится в ответе.

Из начисленной Мендель суммы было выплачено почти 8 950 гривен налогов и сборов, поэтому выданная ей за февраль зарплата составила 36,9 тыс. гривен.

"В феврале 2020 Андрею Богдану, который занимал должность руководителя Офиса Президента Украины, начислена заработная плата в сумме 29 695 гривен, в том числе должностной оклад 5 400, надбавка за выслугу лет – 1 458 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 080 и другие выплаты (за период служебной командировки, индексация денежных доходов, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении) – 21 757 гривен", - сказано в ответе.

После выплаты налогов и сборов оставшиеся 23 905 гривен в соответствии с заявлением Богдана были перечислены на благотворительность.

"Руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку в феврале 2020 начислена заработная плата в сумме 11 568 гривен, в том числе должностной оклад – 5 400 гривен, надбавка за интенсивность труда – 4 320 гривен и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) – 1 848 гривен. С начисленной заработной платы выплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 2 256 гривен", - говорится в ответе.

В качестве помощника Президента Владимира Зеленского заработную плату Ермак не получал.

Заместителям руководителя Офиса Президента за февраль было начислено от 32,9 тыс. до 41,8 тыс. гривен при должностных окладах от 10,5 тыс. до 15,2 тыс. гривен.

В частности, зарплата Кирилла Тимошенко составила 32 880 гривен, Юлии Ковалив – 33 294, Юрия Костюка и Андрея Смирнова – по 34 299, Анны Коваленко – 35 049, Сергея Трофимова – 38 309, а Игоря Жовквы – 41 799 гривен.

В то же время налоги и сборы с их зарплат составили от 6,4 тыс. до 8,2 тыс. гривен, соответственно надлежащая к выплате им сумма была ниже.

Как сообщали Українські Новини, Андрей Богдан все заработанное у Зеленского перечислил благотворительным фондам "Таблеточки" и "Благомай". При этом Богдан задекларировал миллионные сбережения, недвижимость в Словакии, машины Tesla и другое.

Ермак задекларировал 0,3 млн гривен доходов за 2019 год, при этом за день до карантина Ермак купил машину за 3 млн гривен.