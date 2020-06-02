Доллар продолжает падать. Курс НБУ на вторник

В то время, как финансисты прогнозируют, что курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,2397 1 доллар США 26,8181 1 швейцарский франк 27,8948 10 иен 2,4907 10 российских рублей 3,8467 1 евро 29,8043

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для экономики Украины и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 UAH/USD.

Кроме того, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен с изображением Мазепы. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.