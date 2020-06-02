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02 июня 2020, вторник, 05:00 953
Финансы 2020-06-02T07:00:04+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать. Курс НБУ на вторник

Доллар продолжает падать. Курс НБУ на вторник

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс валют на вторник
Курс валют на вторник

В то время, как финансисты прогнозируют, что курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июня, на 5,04 коп. до 26,8181 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,2397
1 доллар США 26,8181
1 швейцарский франк 27,8948
10 иен 2,4907
10 российских рублей 3,8467
1 евро 29,8043

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для экономики Украины и спрогнозировали курс гривны до 2023 года

Ранее партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 UAH/USD.

Кроме того, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен с изображением Мазепы. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.

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