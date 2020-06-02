В центре Киева на стройке бетонная плита упала на экскаватор, погиб мужчина

В Киеве на стройке на улице Московской обрушилась плита, в результате чего погиб водитель экскаватора. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. "Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод Арсенал. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть", - говорится в сообщении. На месте работает Национальная полиция и спасатели ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, на киевском центральном вокзале плитка со стены упала на мужчину и разбила ему голову.

Также ранее в Киеве на металлобазе кран придавил молодого мужчину.

Также в пятницу, 27 сентября, в столичном районе Печерск на пешеходную часть дороги упал строительный кран.

В Киеве перевернулся кран на стройке в районе Осокорков: пострадавших не было.

Ранее во Львове на стройке упал кран: обошлось без жертв. В январе в Ивано-Франковской области на машину с людьми упал большой кран: двое погибших.

Также несколько лет назад сообщалось, что в Киеве ночью в Днепровском районе упал строительный башенный кран: погибла женщина.