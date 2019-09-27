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27 сентября 2019, пятница, 16:47 1525
Политика 2019-09-27T16:47:24+03:00
Українські Новини
В центре Киева на тротуар с пешеходами упал строительный кран

В центре Киева на тротуар с пешеходами упал строительный кран

В пятницу, 27 сентября, в столичном районе Печерск на пешеходную часть дороги упал строительный кран. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, ситуация произошла примерно в 14:15, где на данный момент проходит реконструкция кинотеатра "Зоряний". На пешеходную часть дороги упала стрела от строительного крана.

"Примерно в 14:15, в самом центре города, на Печерске, у БЦ "Сенатор", где происходит реконструкция кинотеатра "Зоряний", упала стрела от строительного крана. К счастью, никого не задела, но была очень близко - испуг пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию.", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве перевернулся кран на стройке в районе Осокорков: пострадавших не было.

Ранее во Львове на стройке упал кран: обошлось без жертв. В январе в Ивано-Франковской области на машину с людьми упал большой кран: двое погибших.

Также несколько лет назад сообщалось, что в Киеве ночью в Днепровском районе упал строительный башенный кран: погибла женщина.

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