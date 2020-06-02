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  • У центрі Києва на будівництві бетонна плита впала на екскаватор, загинув чоловік
02 червня 2020, вівторок, 19:30 7
Події 2020-06-02T20:00:03+03:00
Українські Новини
У центрі Києва на будівництві бетонна плита впала на екскаватор, загинув чоловік

У центрі Києва на будівництві бетонна плита впала на екскаватор, загинув чоловік

Ольга Фандорина
Кран, дснс, загибель робочого, Будівельний майданчик, Будівельний кран
Плита, що впала. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Плита, що впала. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У Києві на будівельному майданчику на вулиці Московській впала плита, у результаті чого загинув водій екскаватора. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Смертельне НП в Києві на вул. Московській, 8, завод Арсенал. Плита впала на екскаватор. Загинув водій. Медики констатували смерть", - сказано в повідомленні.

На місці працює Національна поліція і рятувальники ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, на київському центральному вокзалі плитка зі стіни впала на чоловіка і розбила йому голову.

Також у п'ятницю, 27 вересня, в столичному Печерську на пішохідну частину дороги впав будівельний кран.

У Києві перекинувся кран на будівництві в районі Осокорків: постраждалих не було.

Раніше у Львові на будівництві впав кран: обійшлося без жертв. У січні в Івано-Франківській області на машину з людьми упав великий кран: двоє загиблих.

Також кілька років тому повідомлялося, що у Києві вночі в Дніпровському районі впав будівельний баштовий кран: загинула жінка.

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