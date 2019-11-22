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22 ноября 2019, пятница, 10:02 1777
Происшествия 2019-11-22T10:03:01+02:00
Українські Новини
На киевском вокзале плитка со стены упала на мужчину и разбила ему голову

На киевском вокзале плитка со стены упала на мужчину и разбила ему голову

Обвал, Травма, Обрушение, Облицовка

На киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову. Человек ждал в это время свой поезд. Место ЧП быстро оградили, а кровь с пола пытались быстро вытереть работники вокзала. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева отпала плитка. Все бы ничего, но она упала на мужчину, который ожидал поезд. Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала", - сказано в сообщении.

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях и отметили, что ехать поездом уже становится небезопасно.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Борисполь" на голову пассажирки упала гранитная плита.

Также в Киеве обвалился кусок балкона новостроя: погибла женщина.

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