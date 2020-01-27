В Киеве на металлобазе кран придавил молодого мужчину

На металлобазе в Дарницком районе Киева кран раздавил мужчину. Об этом сообщает Информатор в понедельник, 27 января.

Инцидент произошел в субботу. 29-летний мужчина стоял в запрещенной зоне во время маневра машины, из-за чего его придавило к забору. От полученных травм он скончался на месте.

Подробности случившегося устанавливают специалисты.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 27 сентября, в столичном районе Печерск на пешеходную часть дороги упал строительный кран.

В Киеве перевернулся кран на стройке в районе Осокорков: пострадавших не было.

Ранее во Львове на стройке упал кран: обошлось без жертв. В январе в Ивано-Франковской области на машину с людьми упал большой кран: двое погибших.

Также несколько лет назад сообщалось, что в Киеве ночью в Днепровском районе упал строительный башенный кран: погибла женщина.