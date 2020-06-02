"Я не могу дышать". Плакаты с последними словами погибшего Джорджа Флойда подняли в небе над США

Художник из Техаса, по имени Джемми Холмс, в память о погибшем от удушения полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, сделал плакаты с его последними словами, которые подняли в небо на самолетах и пронесли над Америкой. Об этом сообщает CNN.

На плакатах написаны следующие надписи: "Пожалуйста, я не могу дышать", "Они убьют меня", "У меня болит живот", "У меня болит шея" и "Все болит". Все они пролетели над городами США.

Фото: Facebook/cnn

Фото: Facebook/cnn

Отмечается, что 2 из них пролетели над Детройтом и Нью-Йорком. Три другие пролетели через Лос-Анджелес, Майами и Даллас. Эти фразы были последними в жизни Джорджа Флойд, когда полицейский душил его коленом.

Фото: Facebook/cnn

В своем пресс-релизе художник рассказал, что его проект был вдохновлен "необходимостью единства и пониманием того, что то, что случилось с Джорджем Флойдом - происходит по всей Америке".

Фото: Facebook/cnn

"Наши мамы нас хоронят слишком рано. Моя невеста не должна волноваться каждый раз, когда я самостоятельно выхожу из дома. Да, я ношу пистолет. Я ношу его, чтобы защитить себя от вас [офицеров] любыми способами. В какой-то момент вы поймет, что вы не можете убить нас всех", — сказал художник.

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