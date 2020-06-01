На фоне митингов в США Facebook выделит $10 миллионов на борьбу с расизмом

Митинги в Соединенных штатах из-за убийства невооруженного афроамериканца Джорджа Фдойда коснулись многих стран. Так, в знак поддержки Британия и Германия вышли на митинги к зданиям органов власти. Тем временем, на фоне обостренной ситуации Facebook выделяет $10 миллионов организациям, которые занимаются вопросами расового правосудия. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг сообщил в Facebook.

"Организации, борющиеся за справедливость, также требуют финансирования, поэтому Facebook выделяет дополнительные $10 миллионов группам, которые занимаются вопросами расового правосудия. Мы работаем с нашими консультантами по гражданским правам, чтобы определить организации на местном и национальном уровнях, которые наиболее эффективно могут использовать эти средства", — написал Цукерберг.

По слова основателя социальной сети, он вместе с супругой Присциллою Чан лично прилагают усилия к улучшению системы уголовного правосудия, где расизм наиболее укоренился .

"Чан Цукерберг ежегодно инвестирует $40 миллионов в организации, которые работают над преодолением расовой несправедливости", — добавил он.

Цукерберг отметил, что соцсеть Facebook через свои платформы должна делать больше, чтобы поддерживать равенство и безопасность для сообщества афроамериканцев.

"Как бы трудно это не было смотреть, я благодарен, что одна из свидетелей инцидента]Дарнелла Фрейзер опубликовала в Facebook свое видео убийства Джорджа Флойда, потому что нам всем нужно было это увидеть. Нам нужно знать имя Джорджа Флойда. Но ясно, что в Facebook должен больше заботиться о безопасности людей и гарантировать беспристрастность", — подчеркнул основатель соцсети.

Как сообщали Українські Новини, 25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, которые проверяли информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины. По словам полицейских, он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи изъяли для расследования.

Видео, которое выложили в общий доступ, начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного. На другом видео, записал одним из очевидцев, слышать, как Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!".