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  • "Я не можу дихати". Плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США
02 червня 2020, вівторок, 18:43 6
Америка 2020-06-02T19:30:02+03:00
Українські Новини
"Я не можу дихати". Плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США

"Я не можу дихати". Плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США

Елизавета Кесельман
США, Расизм, протести в США, Джордж Флойд
Слова Джорджа Флойда підняли в небо. Фото: Facebook/cnn
Слова Джорджа Флойда підняли в небо. Фото: Facebook/cnn

Художник з Техасу Джемі Холмс в пам'ять про загиблого від удушення поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда, зробив плакати з його останніми словами, які підняли в небо на літаках і пронесли над Америкою. Про це повідомляє CNN.

На плакатах написані такі написи: "Будь ласка, я не можу дихати", "Вони вб'ють мене", "У мене болить живіт", "У мене болить шия" і "Все болить". Всі вони пролетіли над містами США.

Фото: Facebook/cnn Фото: Facebook/cnn

Фото: Facebook/cnn Фото: Facebook/cnn

Наголошується, що 2 з них пролетіли над Детройтом і Нью-Йорком. Три інші пролетіли через Лос-Анджелес, Майямі і Даллас. Ці фрази були останніми в житті Джорджа Флойд, коли поліцейський душив його коліном.

Фото: Facebook/cnn Фото: Facebook/cnn

У своєму прес-релізі художник розповів, що його проект був натхненний "необхідністю єдності та розумінням того, що те, що сталося з Джорджем Флойдом - відбувається у всій Америці".

Фото: Facebook/cnn Фото: Facebook/cnn

"Наші мами нас ховають занадто рано. Моя наречена не повинна хвилюватися щоразу, коли я самостійно виходжу з дому. Так, я ношу пістолет. Я ношу його, щоб захистити себе від вас [офіцерів] будь-якими способами. У якийсь момент ви зрозуміє, що ви не можете вбити нас усіх", — сказав художник.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп пригрозив залучити військових до придушення протестів.

Тим часом, на численні акції протесту вийшли  сотні людей в Британії, Німеччини і Нідерландах.

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