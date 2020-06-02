Летом в Карпаты вернулась зима: сказочные фото заснеженных гор

В то время, как в Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега, по состоянию на второй день лета на горе Поп Иван Черногорский по-прежнему лежит плотный снежный покров и очень холодно. В сети появились живописные фото заснеженных гор в летнюю пору. Об этом в Facebook сообщил Василий Фицак. "Сегодня чудесное утро на Попиване, но можно ли назвать его летним?", - сказано написал пользователь соцсети. [gallery-6126] Как сообщали Українські Новини, ранее Карпаты засыпало снегом за неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м\/с, ограниченная видимость до 70м.Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями. Тем временем, долгожданный приход календарного лета принес новый циклон и резкое похолодание ночью местами до -4 и снегом, а синоптик посоветовала доставать из шкафов теплые куртки с мехом.