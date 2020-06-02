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02 июня 2020, вторник, 23:18 351
Жизнь 2020-06-02T23:19:30+03:00
Українські Новини
Летом в Карпаты вернулась зима: сказочные фото заснеженных гор

Летом в Карпаты вернулась зима: сказочные фото заснеженных гор

Надежда Комендантова
Снег, Карпаты, Лето, Фоторепортаж, Гора Поп Иван

В то время, как в Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега, по состоянию на  второй день лета на горе Поп Иван Черногорский по-прежнему лежит плотный снежный покров и очень холодно. В сети появились живописные фото заснеженных гор в летнюю пору.

Об этом в Facebook сообщил Василий Фицак.

"Сегодня чудесное утро на Попиване, но можно ли назвать его летним?", - сказано написал пользователь соцсети.

На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег. Фото: facebook/Василий Фицак
На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег. Фото: facebook/Василий Фицак
Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
Лето в Карпатах началось со снегопада. Фото: facebook/Василий Фицак
Лето в Карпатах началось со снегопада. Фото: facebook/Василий Фицак
Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
Сне на горе Поп Иван в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
Сне на горе Поп Иван в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак
2 июня на горе Поп Иван. Фото: facebook/Василий Фицак
2 июня на горе Поп Иван. Фото: facebook/Василий Фицак
Летнее снежное утро на горе Поп Иван. Фото: facebook/Василий Фицак
Летнее снежное утро на горе Поп Иван. Фото: facebook/Василий Фицак

Как сообщали Українські Новини, ранее Карпаты засыпало снегом за неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м/с, ограниченная видимость до 70м.


Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Тем временем, долгожданный приход календарного лета принес новый циклон и резкое похолодание ночью местами до -4 и снегом, а синоптик посоветовала доставать из шкафов теплые куртки с мехом.

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