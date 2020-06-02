Летом в Карпаты вернулась зима: сказочные фото заснеженных гор

"Сегодня чудесное утро на Попиване, но можно ли назвать его летним?", - сказано написал пользователь соцсети.

Об этом в Facebook сообщил Василий Фицак.

Сне на горе Поп Иван в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак

Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак

Лето в Карпатах началось со снегопада. Фото: facebook/Василий Фицак

Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак

На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег. Фото: facebook/Василий Фицак

Сне на горе Поп Иван в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак

Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак

Лето в Карпатах началось со снегопада. Фото: facebook/Василий Фицак

Снег в Карпатах в начале лета. Фото: facebook/Василий Фицак

На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег. Фото: facebook/Василий Фицак

Как сообщали Українські Новини, ранее Карпаты засыпало снегом за неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м/с, ограниченная видимость до 70м.



Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Тем временем, долгожданный приход календарного лета принес новый циклон и резкое похолодание ночью местами до -4 и снегом, а синоптик посоветовала доставать из шкафов теплые куртки с мехом.