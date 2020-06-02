Вице-спикер Елена Кондратюк похвасталась в Раде рубашкой "Valentino" за 860 евро

Пока "Слуги народа" посещают Раду с сумками, стоимостью в годовую зарплату, вице-спикер парламента Елена Кондратюк была запечатлена сегодня журналистами на рабочем месте в брендовой рубашке Valentino стоимостью почти 26 тысяч гривен. Об этом сообщила в Facebook журналистка Анны Стешенко.

"Вице-спикер Елена Кондратюк. На заседании Верховной Рады. Общается с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Стильно, модно, молодёжно. Рубашка из новой коллекции Valentino. Цена – почти 26 тыс.грн. Может себе позволить. Только за январь оклад второго вице-спикера составил 23 122 грн, а вместе с премиями Кондратюк получила 33 951 грн", - написала Стешенко.

Кондратюк в рубашке Valentino. Фото: Yan Dobronosov

Рубашка Valentino. Фото: Анна Стешенко

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" шла в Раду с брендовой сумочкой за 48 тыс. гривен.

Также ранее "Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду в образе за 70 тысяч гривен.

Ранее у депутатов Рады Дубнова( "Слуга народа") и Палицы (самовыдвиженец) заметили Breitling за 140 тыс. гривен и Rolex за $26 тыс.