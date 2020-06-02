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02 июня 2020, вторник, 18:06 1786
Верховная Рада и партии 2020-06-02T19:30:03+03:00
Українські Новини
Вице-спикер Елена Кондратюк похвасталась в Раде рубашкой "Valentino" за 860 евро

Вице-спикер Елена Кондратюк похвасталась в Раде рубашкой "Valentino" за 860 евро

Ольга Фандорина
Батьківщина, Вещи, Елена Кондратюк, ВИП-вещи депутатов
Кондратюк в рубашке Valentino. Фото: Yan Dobronosov
Кондратюк в рубашке Valentino. Фото: Yan Dobronosov

Пока "Слуги народа" посещают Раду с сумками, стоимостью в годовую зарплату, вице-спикер парламента Елена Кондратюк была запечатлена сегодня журналистами на рабочем месте в брендовой рубашке Valentino стоимостью почти 26 тысяч гривен. Об этом сообщила в Facebook журналистка Анны Стешенко.

"Вице-спикер Елена Кондратюк. На заседании Верховной Рады. Общается с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Стильно, модно, молодёжно. Рубашка из новой коллекции Valentino. Цена – почти 26 тыс.грн. Может себе позволить. Только за январь оклад второго вице-спикера составил 23 122 грн, а вместе с премиями Кондратюк получила 33 951 грн", - написала Стешенко. 

Кондратюк в рубашке Valentino. Фото: Yan DobronosovКондратюк в рубашке Valentino. Фото: Yan Dobronosov

Рубашка Рубашка Valentino. Фото: Анна Стешенко

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" шла в Раду с брендовой сумочкой за 48 тыс. гривен.

Также ранее "Слуга народа" Дмитриева пришла в Раду в образе за 70 тысяч гривен.

Ранее у депутатов Рады Дубнова( "Слуга народа") и Палицы (самовыдвиженец) заметили Breitling за 140 тыс. гривен и Rolex за $26 тыс. 

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