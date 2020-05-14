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14 мая 2020, четверг, 21:14 932
Верховная Рада и партии 2020-05-14T21:30:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" шла в Раду с брендовой сумочкой за 48 тыс. гривен

"Слуга народа" шла в Раду с брендовой сумочкой за 48 тыс. гривен

Ярина Вацяк
Слуга народа, Сумка депутата, Юлия Диденко
Юлия Диденко Фото: Yan Dobronosov
Юлия Диденко Фото: Yan Dobronosov

Депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса и других начислений в фонд оплаты труда финансового Комитета Юлию Диденко заметили по дорогу на заседание парламента 13 мая с сумочкой YSL и в красных ботинка Casadei. Ранее депутат от "Слуги народа" Ольга Коваль также засветилась с брендовой сумкой Gucci.

Об этом написала журналист Анна Стешенко в Facebook.

"Локация — по пути на внеочередное заседание Верховной Рады 13 мая. В руках — очень узнаваемая сумка из новой коллекции YSL. Такую в других цветах можно без проблем приобрести за 1650 евро или в еще одном брендовом магазине Украины за 48 069 грн (при средней зарплате депутата в 40 тыс. грн). На ножках — красные ботинки Casadei с узнаваемым аксессуаром на носке. Черевички из старой коллекции, изначально стоили 25 200 грн. Сейчас на скидке такие в синем цвете — всего то за 12 600 грн. Сущие копейки для "слуг", очевидно", - написала она, прикрепив фото парламентского фотографа Яна Доброносова.

Юлия Диденко по дороге в Раду Фото: Yan DobronosovЮлия Диденко по дороге в Раду Фото: Yan Dobronosov

Сумкой YSL . Скриншот: facebook.com/annasteshenkoСумкой YSL . Скриншот: facebook.com/annasteshenko

Сумкой YSL в интернет-магазине. Скриншот: facebook.com/annasteshenkoСумкой YSL в интернет-магазине. Скриншот: facebook.com/annasteshenko

Сумкой YSL в интернет-магазине. Скриншот: facebook.com/annasteshenkoБотинки Casadei в интернет-магазине. Скриншот: facebook.com/annasteshenko

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина пришла в Верховную Раду с сумочкой Chanel за 4 тысячи евро.

 

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