У двух депутатов Рады заметили Breitling за 140 тыс. гривен и Rolex за $26 тыс

После одобрения Верховной Радой законопроекта о незаконном обогащении, который предусматривает конфискацию незаконных активов государственных служащих и наказание за их приобретение, журналисты Страна.ua заметили наличие дорогих аксессуаров у некоторых депутатов Рады.

Согласно наблюдениям и снимкам журналистов у депутатов Дубнова( "Слуга народа") и Палицы (самовыдвиженец) обнаружены Швейцарские часы приличной стоимости.

В частности, у Артема Дубнова на руке Breitling, а у Игоря Палицы Rolex.

Журналистам удалось детальнее рассмотреть аксессуары и установить их стоимость.

Депутат Артем Дубнов носит швейцарские часы Breitling.Фото:Страна.ua.

Как оказалось, 31-летний Артем Дубнов, член партии "Слуга народа" носит швейцарские часы класса люкс Breitling. У него модель из серии Superocean Heritage 46. Если допускать тот факт, что у Дубнова на руке оригинал, то стоят эти часы 140 850 гривен. Цена может варьироваться в зависимости от материала ремешка. Главная характеристика аксессуара - высокая устойчивость к появлению царапин.

В то же время, единомышленник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица носит модель Rolex Daytona 116509, которая стоит по меньшей мере $26 тыс. или 646 880 гривен по курсу НБУ на 11.09.2019 года. Как указано на официальном сайте компании Rolex, хронограф Daytona был впервые представлен в 1963 году. Модель разработали специально для профессиональных автогонщиков.

Игорь Палица в парламенте.Фото:Страна.ua.

Напомним, ранее самовыдвиженец, член партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Игорь Палица выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №22 (Луцк) в Волынской области.

Выдвиженец партии "Слуга народа" Артем Дубнов выиграл выборы депутата Верховной Рады по одномандатному округу №213 (часть Деснянского района Киева).