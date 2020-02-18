"Конец эпохи бедности": депутат Зеленского пришла в раду с сумкой, которая стоит как ее прошлогодняя годовая з

Депутат "Слуги народа" по округу №171 Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с сумкой фирмы Prada. Об этом сообщила журналистка LB.UA Анна Стешенко в Facebook.

До избрания в парламент Кинзбурская была "простой" чиновницей. Согласно данным в декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87.225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области.

Выписка из декларации стр. 1. Facebook/Анна Стешенко

Выписка из декларации стр. 2. Facebook/Анна Стешенко

Выписка из декларации стр. 3. Facebook/Анна Стешенко

Выписка из декларации стр. 4. Facebook/Анна Стешенко

Выписка из декларации стр. 5. Facebook/Анна Стешенко

Но сегодня, 18 февраля, в она пришла в Верховную Раду с известной и очень узнаваемой сумкой зеленого цвета от Prada стоимостью 62.776 грн. Это на 20.000 грн больше месячной зарплаты, без учета "депутатских".

Стоимость сумки Prada

Виктория Кинзбурская c cумкой. Фото: Ян Доброносов

"Согласно декларации, кстати, семья депутата не шикует. Во владении бюджетное авто 2016 года, квартира и даже кредит. Так что, эпоха бедности закончилась", - пишет журналистка.

Выписка из декларации. Facebook/Анна Стешенко

Пост журналистки в Facebook

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