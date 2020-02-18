Депутат "Слуги народа" по округу №171 Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с сумкой фирмы Prada. Об этом сообщила журналистка LB.UA Анна Стешенко в Facebook. До избрания в парламент Кинзбурская была "простой" чиновницей. Согласно данным в декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87.225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. Выписка из декларации стр. 1. Facebook\/Анна Стешенко Выписка из декларации стр. 2. Facebook\/Анна Стешенко Выписка из декларации стр. 3. Facebook\/Анна Стешенко Выписка из декларации стр. 4. Facebook\/Анна Стешенко Выписка из декларации стр. 5. Facebook\/Анна Стешенко Но сегодня, 18 февраля, в она пришла в Верховную Раду с известной и очень узнаваемой сумкой зеленого цвета от Prada стоимостью 62.776 грн. Это на 20.000 грн больше месячной зарплаты, без учета "депутатских". Стоимость сумки Prada Виктория Кинзбурская c cумкой. Фото: Ян Доброносов "Согласно декларации, кстати, семья депутата не шикует. Во владении бюджетное авто 2016 года, квартира и даже кредит. Так что, эпоха бедности закончилась", - пишет журналистка. Выписка из декларации. Facebook\/Анна Стешенко Пост журналистки в Facebook Как сообщали Українські Новини,