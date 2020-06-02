Віцеспікерка Олена Кондратюк похвалилася в Раді сорочкою "Valentino" за 860 євро

Поки "Слуги народу" ходять в Раду з сумками, вартістю як зарплата за місяць, віцеспікерка парламенту Олену Кондратюк потрапила в об'єктив журналістів на робочому місці в брендовій сорочці Valentino вартістю майже 26 тисяч гривень. Про це повідомила в Facebook журналістка Анна Стешенко.

"Віцеспікер Олена Кондратюк. На засіданні Верховної Ради. Спілкується з головою фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко. Стильно, модно, молодіжно. Сорочка з нової колекції Valentino. Ціна – майже 26 тис. грн. Може собі дозволити. Тільки за січень оклад другого віцеспікера становив 23 122 грн, а разом з преміями Кондратюк отримала 33 951 грн", - написала Стешенко.

Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov

Сорочка Valentino. Фото: Ганна Стешенко

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