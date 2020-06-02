підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 18:06 6
Верховна Рада і партії 2020-06-02T19:00:02+03:00
Українські Новини
Віцеспікерка Олена Кондратюк похвалилася в Раді сорочкою "Valentino" за 860 євро

Віцеспікерка Олена Кондратюк похвалилася в Раді сорочкою "Valentino" за 860 євро

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Слуга народу, Віце-спікер Ради, Олена Кондратюк
Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov
Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov

Поки "Слуги народу" ходять в Раду з сумками, вартістю як зарплата за місяць, віцеспікерка парламенту Олену Кондратюк потрапила в об'єктив журналістів на робочому місці в брендовій сорочці Valentino вартістю майже 26 тисяч гривень. Про це повідомила в Facebook журналістка Анна Стешенко.

"Віцеспікер Олена Кондратюк. На засіданні Верховної Ради. Спілкується з головою фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко. Стильно, модно, молодіжно. Сорочка з нової колекції Valentino. Ціна – майже 26 тис. грн. Може собі дозволити. Тільки за січень оклад другого віцеспікера становив 23 122 грн, а разом з преміями Кондратюк отримала 33 951 грн", - написала Стешенко.

Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan DobronosovКондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov

СорочкаСорочка Valentino. Фото: Ганна Стешенко

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Луценко прийшла на форум Порошенка з сумочкою за 100 тис доларів.

Раніше у депутатів Ради Дубнова( "Слуга народу") і Палиці (самовисуванець) помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис.

Більше новин про: Верховна Рада Слуга народу Віце-спікер Ради Олена Кондратюк

Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова ...
Рада закликала світ визнати депортацію з Криму кри...
Рада обрала першим віце-спікером Стефанчука...
У лютому Разумков отримав 92 тисячі гривень зарпла...
Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах під Києвом 18:55
Слова Джорджа Флойда підняли в небо. Фото: Facebook/cnn
"Я не можу дихати". Плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США 18:43
В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок 18:30
Холодницький розповів, де проведе літню відпустку 18:26
Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov
Віцеспікерка Олена Кондратюк похвалилася в Раді сорочкою "Valentino" за 860 євро 18:06
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok