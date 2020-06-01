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01 июня 2020, понедельник, 13:38 59
Транспорт 2020-06-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Укрзализныця" возобновила движение 439 пригородных поездов. Какие области разрешили перевозки

Укрзализныця" возобновила движение 439 пригородных поездов. Какие области разрешили перевозки

Ирина Николенко
Укрзализныця, ослабление карантина, Иван Юрик, Возобновление работы поездов, Межобластные перевозки
"Укрзализныця" возобновила движение 439 поездов

В то время, как с 1 июня в Украине начался 3 этап смягчения карантина, Акционерное общество "Укрзализныця" возобновило движение 439 пригородных поездов. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Так, с 1 июня на Донецкой железной дороге начнут курсировать 38 поездов, Львовской железной дороге – 30 поездов, Одесской железной дороге – 84 поезда, Южной железной дороге – 156 поездов, Приднепровской железной дороге – 22 поезда, Юго-западной железной дороге – 109 поездов.

"Призываем пассажиров быть осознанными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни  оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", – сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет железнодорожные перевозки.

"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областях: Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской и Черновицкой.

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