Укрзализныця" возобновила движение 439 пригородных поездов. Какие области разрешили перевозки

В то время, как с 1 июня в Украине начался 3 этап смягчения карантина, Акционерное общество "Укрзализныця" возобновило движение 439 пригородных поездов. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Так, с 1 июня на Донецкой железной дороге начнут курсировать 38 поездов, Львовской железной дороге – 30 поездов, Одесской железной дороге – 84 поезда, Южной железной дороге – 156 поездов, Приднепровской железной дороге – 22 поезда, Юго-западной железной дороге – 109 поездов.

"Призываем пассажиров быть осознанными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни – оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", – сообщил временно исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет железнодорожные перевозки.

"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областях: Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской и Черновицкой.