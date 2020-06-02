Официальный курс гривны на 3 мая. Нацвалюта выросла в цене

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 июня, на 3,31 коп. до 26,7928 UAH/USD, в то время, как доллар продолжает падать и в обменниках киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 июня, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для экономики Украины и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.