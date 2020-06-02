Официальный курс гривны на 3 мая. Нацвалюта выросла в цене

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 июня, на 3,31 коп. до 26,7928 UAH\/USD, в то время, как доллар продолжает падать и в обменниках киевских банков. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 июня, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для экономики Украины и спрогнозировали курс гривны до 2023 года. Ранее партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 UAH\/USD. Кроме того, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен с изображением Мазепы. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.