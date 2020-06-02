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02 июня 2020, вторник, 13:11 413
Финансы 2020-06-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны на 3 мая. Нацвалюта выросла в цене

Официальный курс гривны на 3 мая. Нацвалюта выросла в цене

Елена Новикова
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Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 июня, на 3,31 коп. до 26,7928 UAH/USD, в то время, как доллар продолжает падать и в обменниках киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 июня, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для экономики Украины и спрогнозировали курс гривны до 2023 года

Ранее партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 UAH/USD.

Кроме того, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен с изображением Мазепы. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.

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